Катастрофа украинского Boeing: секретарь СНБО встретился с послами Канады, Великобритании и Швеции

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110653 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113240 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111740 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124145 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104027 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107334 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107583 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131777 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130572 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Катастрофа украинского Boeing: секретарь СНБО встретился с послами Канады, Великобритании и Швеции

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КИЕВ. 10 января. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады, Великобритании и Швеции, передает УНН со ссылкой сообщение пресс-службы СНБО.

“Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, Великобритании — Мелиндой Симмонс и Королевства Швеция — Тобиасом Тибергом. Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 в Иране”, — указано в сообщении.

По словам Алексея Данилова, группа украинских экспертов активно работает на месте трагедии. “Каждый час мы получаем оперативные отчеты. Наша главная задача — разобраться, почему это произошло”, — отметил Секретарь СНБО Украины.

В свою очередь, послы выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.

Как писал УНН, Данилов озвучил задачи Украины в ходе расследования авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

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