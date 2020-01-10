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Данілов озвучив завдання України в ході розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Данілов озвучив завдання України в ході розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Група українських спеціалістів, що перебуває в Ірані для участі в розслідуванні катастрофи українського літака МАУ, працює "за планом" і має завдання - якомога швидше провести розслідування. Про це повідомив "Радіо Свобода" секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, інформує УНН.

За його словами, українська сторона хотіла б пришвидшення процесу, "але все працює в робочому режимі". Щодо розслідування, то нових даних, за словами секретаря РНБО, наразі немає.

"Група працює другий день. Вони вчора почали працювати. На жаль, там після 16:00 вони не мали права працювати через релігійні міркування. Ми би хотіли, щоб усе це робилося швидше, але швидше не виходить. Але все працює в робочому режимі. У нас питань поки що немає ніяких", – сказав він.

Щодо того, коли можна очікувати попередніх результатів розслідування, то, за словами Данілова, це "залежить від багатьох факторів".

"Наше завдання – щоб це сталося якомога швидше", – наголосив секретар РНБО.

Данилов також не зміг спрогнозувати, коли до України доправлять тіла загиблих в авіакатастрофі громадян.

"Відбувається зараз процедура верифікації через ДНК. Українська сторона те, що від нас залежало, майже всю роботу виконала, закінчила. Це вже процедурні питання ідентифікації", – додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран готовий залучити РФ до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ.

Нагадаємо, за словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що є розвідувальна інформація, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою "земля-повітря" іранськими силами.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані. Водночас у РНБО зазначили, що вивчається версія ураження літака МАУ в Ірані російською ракетою ЗРК "Тор".

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

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