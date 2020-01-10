Катастрофа українського Boeing: секретар РНБО зустрівся з послами Канади, Великої Британії та Швеції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов провів зустріч із Надзвичайними і Повноважними Послами Канади, Великої Британії та Швеції, передає УНН з посиланням повідомлення пресслужби РНБО.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч із Надзвичайними і Повноважними Послами Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, Великої Британії — Меліндою Сіммонс та Королівства Швеція — Тобіасом Тибергом. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію щодо перебігу розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 в Ірані”, — вказано у повідомленні.

За словами Олексій Данілова, група українських експертів активно працює на місці трагедії. “Щогодини ми отримуємо оперативні звіти. Наше головне завдання — розібратися, чому це відбулося”, — зазначив Секретар РНБО України.

Своєю чергою, посли висловили співчуття у зв’язку з катастрофою та запевнили у готовності надавати Україні усю необхідну допомогу у ході розслідування.

Як писав УНН, Данілов озвучив завдання України в ході розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Українські Національні Новини

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