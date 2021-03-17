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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 15268 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 28023 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 191520 просмотра

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Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал "ошибку оператора ПВО" причиной катастрофы украинского Boeing

Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал "ошибку оператора ПВО" причиной катастрофы украинского Boeing

Киев  •  УНН

 • 34184 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной крушения украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, передает УНН.

Детали

“Самолет был определен как вражеская цель из-за ошибки оператора системы ПВО... у Тегерана, и по нему были выпущены две ракеты”, — приводит агентство фрагмент отчета.

Ранее

Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, предположительно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

Также стало известно, что Украина будет координировать исследования “секретной записи” о катастрофе украинского самолета. Однако иранская сторона поставила под сомнение подлинность аудиозаписи.

Справка

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.

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