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Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн долларов, рекордные в живых мастеров

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн долларов, рекордные в живых мастеров

Киев  •  УНН

 • 15694 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Картина английского художника Дэвида Хокни “Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)” продана на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке за 90,3 миллиона долларов, об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Christie’s.

Прежний рекорд был установлен на торгах этого же аукционного дома в 2013 году. Тогда скульптура работы американца Джеффа Кунса “Собака из воздушных шариков” ушла с молотка за 58,4 млн долларов. Оценочная стоимость картины Хокни составляла 80 млн.

“Портрет художника” был написан для выставки в Нью-Йорке в 1972 году. Тогда картину продали лишь за 18 тысяч долларов “Я думал в то время, что это куча денег, но уже через шесть месяцев ее продали за 50 тысяч долларов”, — приводит телеканал CNN фрагмент прошлогоднего интервью с Хокни.

На картине изображены двое мужчин: один находится у края бассейна, другой — под водой. Как отмечают эксперты Christie’s, полотно было создано вскоре после разрыва Хокни с его партнером Питером Шлезингером. Представители аукционного дома отмечают, что в работе “достигли высшей точки два самых известных мотива художника — бассейн и двойной портрет”. Хокни пояснил CNN, что идея картины пришла ему, когда он увидел две случайно оказавшиеся рядом фотографии — на одной был запечатлен Шлезингер, на другой — некий пловец.

Кто выставил картину на торги, официально не уточнялось. Как отметила газета The New York Times, многие полагали, что продавцом является британский коллекционер, живущий на Багамских островах, Джо Льюис. Имя покупателя не раскрывается.

Стоит также добавить, что картина нашла отражение в поп-культуре, в частности в мультсериале студии Netflix “Конь БоДжек” (BoJack Horseman), премьера которого состоялась в 2014 году.

David Hockney’s “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” makes a splash and sets a new #WorldAuctionRecord for a living artist, receiving $ 90,312,500 at auction https://t.co/TiyinVRCAs pic.twitter.com/1z7RRpEpPs

— Christie’s (@ChristiesInc) 16 ноября 2018

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