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Картину Девіда Хокні продали на аукціоні за 90 мільйонів доларів, рекордні серед живих майстрів

Київ • УНН

 • 15697 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Картина англійського художника Девіда Хокні “Портрет художника (Басейн з двома фігурами)” продана на торгах аукціонного дому Christie’s в Нью-Йорку за 90,3 мільйона доларів, про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Christie’s.

Картину Девіда Хокні продали на аукціоні за 90 мільйонів доларів, рекордні серед живих майстрів

Колишній рекорд був встановлений на торгах цього ж аукціонного будинку в 2013 році. Тоді скульптура роботи американця Джеффа Кунса “Собака з повітряних кульок” пішла з молотка за 58,4 млн доларів. Оціночна вартість картини Хокні становила 80 млн.

“Портрет художника” був написаний для виставки в Нью-Йорку в 1972 році. Тоді картину продали лише за 18 тисяч доларів “Я думав в той час, що це купа грошей, але вже через шість місяців її продали за 50 тисяч доларів”, — наводить телеканал CNN фрагмент торішнього інтерв’ю з Хокні.

На картині зображено двох чоловіків: один знаходиться у краю басейну, інший — під водою. Як відзначають експерти Christie’s, полотно було створено незабаром після розриву Хокні з його партнером Пітером Шлезінгером. Представники аукціонного будинку зазначають, що в роботі “досягли вищої точки два найвідоміших мотиви художника — басейн і подвійний портрет”. Хокні пояснив CNN, що ідея картини прийшла йому, коли він побачив дві фотографії, що випадково опинилися поруч — на одній був зображений Шлезінгер, на інший — якийсь плавець.

Хто виставив картину на торги, офіційно не уточнювалося. Як зазначила газета The New York Times, багато хто вважав, що продавцем є британський колекціонер, що живе на Багамських островах, Джо Льюїс. Ім’я покупця не розкривається.

Варто також додати те, що картина знайшла відображення у поп-культурі, зокрема у мультсеріалі студії Netflix “Кінь БоДжек” (BoJack Horseman), прем’єра якого відбулася у 2014 році.

David Hockney's 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' makes a splash and sets a new #WorldAuctionRecord for a living artist, receiving $90,312,500 at auction https://t.co/TiyinVRCAs pic.twitter.com/1z7RRpEpPs

— Christie's (@ChristiesInc) 16 листопада 2018 р.

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