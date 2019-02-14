"Карпаты" усилились французским полузащитником

Продолжительность сделки составляет два с половиной года. 30-летний вингер будет играть под 74 номером.

Футбольный путь легионера начался с попадания в 11-летнем возрасте в академию швейцарского “Серветта”. В 2006 году дебютировал за главную команду. После трех сезонов в “Серветт” перебрался в другой швейцарский клуб “Сьон”. В составе этой команды дебютировал в Лиге Европы и выиграл Кубок Швейцарии.

В сентябре 2013 года стал игроком румынской “Астры”. В команде из города Джурджу провел один сезон, зато снова выиграл Кубок. В июле 2014-го стал игроком испанского “Хетафе”, который выступал в Примере. В первом сезоне забил 4 гола (второй показатель в команде). В январе 2017 года перешел в “Альмерию”.

Добавим, что до недавнего времени француз выступал за еще один испанский клуб с Сегунды “Реус Депортиу” — в сезоне 2017-18 годов сыграл 23 поединка и отдал 2 результативные пасы.