"Карпати" підсилились французьким півзахисником

Тривалість угоди становить два з половиною роки. 30-річний вінгер гратиме під 74 номером.

Футбольний шлях легіонера розпочався із потрапляння в 11-річному віці до академії швейцарського “Серветта”. У 2006-му році дебютував за головну команду. Після трьох сезонів у “Серветті” перебрався в інший швейцарський клуб “Сьон”. У складі цієї команди дебютував у Лізі Європи та виграв Кубок Швейцарії.

У вересні 2013-го став гравцем румунської “Астри”. В команді з міста Джурджу провів один сезон, зате знову виграв Кубок. В липні 2014-го став гравцем іспанського “Хетафе”, який виступав у Прімері. В першому сезоні забив 4 голи (другий показник в команді). У січні 2017-го перейшов у “Альмерію”.

Додамо, що донедавна француз виступав за ще один іспанський клуб із Сегунди “Реус Депортіу” — у сезоні 2017-18 років відіграв 23 поєдинки і віддав 2 результативні паси.