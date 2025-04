"Кардифф" обжалует в CAS решение ФИФА о выплате за трансфер погибшего Салы

Сала погиб 21 января в авиакатастрофе, ему было 28 лет, за два дня до трагедии футболист перешел из “Нанта” в “Кардифф” за 15 млн фунтов (около 17 млн евро). “Кардифф” и “Нант” договорились о выплате первого транша в размере 5,3 млн фунтов до 27 февраля, однако валлийский клуб трансфер не оплатил, после чего “Нант” подал жалобу в ФИФА. 30 сентября ФИФА обязала “Кардифф” выплатить установленную сумму согласно договоренности.

Самолет, на котором Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января. Спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Семья футболиста объявила сбор средств для продолжения поисков, обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на морском дне 3 февраля.

Cardiff criticise FIFA decision over Sala transfer fee and confirm with appeal to Court of Arbitration for Sport

