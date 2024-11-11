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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Киев  •  УНН

12:56 • 1539 просмотра

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Родители детей с особыми образовательными потребностями в Броварах активно участвуют в командах сопровождения и различных мероприятиях. В громаде на учете в ИРЦ находится 2256 детей с ООП, для которых создано 12 ресурсных комнат.

В Броварах родители детей с особыми образовательными потребностями (ООП) активно привлекаются к образовательному процессу как члены команд сопровождения, участвуя в мероприятиях, мастер-классах, проектах и встречах, способствующих интеграции и развитию безбарьерной среды для детей. Об этом УНН рассказали в Броварском городском совете.

Детали

Как отмечают в горсовете, во время заседаний команд сопровождения обсуждаются важные вопросы относительно потребностей в инфраструктурных изменениях и комфортного пребывания учащихся с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, на базе броварских учебных заведений регулярно проводятся мероприятия для детей с ООП и их родителей, направленные на психологическую поддержку и культурное развитие.

Например, для детей с особыми образовательными потребностями в Броварах проводилось мероприятие «Психологическая поддержка детей с помощью специально обученных собак», где дети и родители имели возможность получить поддержку от специалистов Центрального клуба собаководства ОО «Общество содействия обороне Украины» К-9 Центр 4.5.0.  Это мероприятие, организованное при содействии ALPS Resilience, который реализует проект по психосоциальной поддержке детей в Киевской, Житомирской, Черниговской областях, при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Также регулярно проводятся различные мастер-классы. Например, дети с ООП вместе с родителями участвовали в создании куклы-мотанки «Весенняя Берегиня». Мастер-класс проводила народная мастерица Валентина Лесик. Еще ученики, родители и педагоги рисовали картины ложками, вдохновляясь произведениями Лины Костенко.

Это были не только творческие мероприятия, но и способ для детей и родителей научиться через народное творчество справляться со стрессом и развивать моторику.

Участие родителей в таких проектах помогает создать атмосферу поддержки и сотрудничества в образовательном процессе, отмечают в Броварском горсовете

Также на регулярной основе проводятся опросы среди родителей по улучшению образовательного пространства для детей с ООП, что позволяет учитывать их пожелания и потребности.

Добавим

Броварская громада также активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.

Кроме того, в 12 коммунальных школах и садиках Броварской территориальной  громады созданы ресурсные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Эти комнаты используются для психоэмоциональной разгрузки, коррекционно-развивающих занятий, а также для индивидуальных и групповых занятий.

Всего на территории громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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