"Кардіфф" оскаржить в CAS рішення ФІФА про виплату за трансфер загиблого Сали

Сала загинув 21 січня в авіакатастрофі, йому було 28 років, за два дні до трагедії футболіст перейшов з “Нанта” в “Кардіфф” за 15 млн фунтів (близько 17 млн ​​євро). “Кардіфф” і “Нант” домовилися про виплату першого траншу в розмірі 5,3 млн фунтів до 27 лютого, проте валлійський клуб трансфер не сплатив, після чого “Нант” подав скаргу до ФІФА. 30 вересня ФІФА зобов’язала “Кардіфф” виплатити встановлену суму відповідно до домовленості.

Літак, на якому Сала вилетів з Нанта в Кардіфф, пропав з радарів 21 січня. Рятувальна операція не принесла ніяких результатів і була згорнута через три доби. Сім’я футболіста оголосила збір коштів для продовження пошуків, уламки літака і тіло футболіста були виявлені на морському дні 3 лютого.

Cardiff criticise FIFA decision over Sala transfer fee and confirm with appeal to Court of Arbitration for Sport

— Martyn Ziegler (@martynziegler) October 2, 2019