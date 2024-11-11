Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

У НАБУ и САП истекают разумные сроки расследования дела в отношении экс-министра аграрной политики Николая Сольского, однако убедительных доказательств его вины у следствия до сих пор нет. Кроме того, есть установленные юридические факты, которые опровергают обвинения следствия, и доступ к ним недавно удовлетворил Высший антикоррупционный суд на запрос адвокатов, передает УНН.

Речь идет об уголовных производствах, где уже исследовались обстоятельства событий, которые сейчас повторно расследуют НАБУ и САП. Установленные юридические факты опровергают обвинения детективов, однако сами материалы находятся в НАБУ.

Адвокаты обратились в ВАКС, чтобы суд предоставил доступ к этим материалам.

Основанием для такого решения стало то, что указанные документы, в совокупности с другими собранными доказательствами, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств. В частности, там есть решения судов, которые пришли к выводу "об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в разных актах передачи земельных фондов указаны разные площади земельных участков, которые передавались от одного предприятия к другому, и недоказанность факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы".

Поэтому, получается, что НАБУ и САП владеют документами, которые опровергают их версию о захвате земель Национальной аграрной академии, однако продолжают настаивать на своих гипотезах.

Напомним

НАБУ расследует уголовное производство, в котором детективы подозревают экс-министра агрополитики Николая Сольского в организации завладения земель НААН в Сумской области для передачи ее военным АТО. По версии следствия, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий НААН "Искра" и "Надежда", а потому не могли быть переданы АТОшникам. Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

То же самое подтверждает и бывший глава Госгерокадастра Александр Колотилин. По его мнению, дело антикоррупционеров о якобы захвате земель - это юридический каламбур.