Карантинные мероприятия из-за АЧС ввели в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 марта. УНН. На территории Голованевского района ввели карантинные меры в связи с выявлением африканской чумы свиней у диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.
Согласно информации, председатель Голованевской райгосадминистрации Олег Голимбиевский провел совещание с председателями сельских, поселковых советов с участием руководителей управления Госпродпотребслужбы в районе, отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарии УГПСС, директора районной государственной лаборатории ветеринарной медицины и других должностных лиц.
Основной вопрос, который рассматривался на заседании, - об объявлении обхода № 2 урочища "Воловик" Голованевского лесничества ГП "Голованевское лесное хозяйство" неблагополучным по африканской чуме свиней и установления карантина.
По информации и.о. начальника Госпродпотребслужбы в Голованевском районе, 14 марта 2017 года в обходе № 2 урочища "Воловик" Голованевского лесничества мастером леса было обнаружено гибель 15 диких свиней различной возрастной и весовой категории.
Управление Госпродпотребслужбы района сообщило в главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области. Материал передали в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизы (ГНИИЛДВСЭ) Киев. При исследовании отобранных проб биоматериала обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней.
С целью недопущения дальнейшего распространения на территорию Голованевского района Кировоградской области африканской чумы свиней приняты соответствующие решения и распоряжения главы райгосадминистрации.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата С.Тригубенко, ответственность за допущение АЧС должна быть усилена .
По прогнозам экспертов, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд. грн .