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11 марта, 18:08 • 122162 просмотра

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11 марта, 14:39 • 132226 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126085 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:14 • 106566 просмотра

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Карантинные мероприятия из-за АЧС ввели в Кировоградской области

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 марта. УНН. На территории Голованевского района ввели карантинные меры в связи с выявлением африканской чумы свиней у диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.

Согласно информации, председатель Голованевской райгосадминистрации Олег Голимбиевский провел совещание с председателями сельских, поселковых советов с участием руководителей управления Госпродпотребслужбы в районе, отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарии УГПСС, директора районной государственной лаборатории ветеринарной медицины и других должностных лиц.
Основной вопрос, который рассматривался на заседании, - об объявлении обхода № 2 урочища "Воловик" Голованевского лесничества ГП "Голованевское лесное хозяйство" неблагополучным по африканской чуме свиней и установления карантина.

По информации и.о. начальника Госпродпотребслужбы в Голованевском районе, 14 марта 2017 года в обходе № 2 урочища "Воловик" Голованевского лесничества мастером леса было обнаружено гибель 15 диких свиней различной возрастной и весовой категории.

Управление Госпродпотребслужбы района сообщило в главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области. Материал передали в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветсанэкспертизы (ГНИИЛДВСЭ) Киев. При исследовании отобранных проб биоматериала обнаружили ДНК вируса африканской чумы свиней.

С целью недопущения дальнейшего распространения на территорию Голованевского района Кировоградской области африканской чумы свиней приняты соответствующие решения и распоряжения главы райгосадминистрации.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата С.Тригубенко, ответственность за допущение АЧС должна быть усилена .

По прогнозам экспертов, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд. грн .

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