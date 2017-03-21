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Карантинні заходи через АЧС запровадили на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 березня. УНН. На території Голованівського району запровадили карантинні заходи у зв’язку з виявленням африканської чуми свиней у диких тварин. Про це поінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, голова Голованівської райдержадміністрації Олег Голімбієвський провів нараду з головами сільських, селищних рад за участю керівників управління Держпродспоживслужби в районі, відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії УДПСС, директора районної державної лабораторії ветеринарної медицини та інших посадовців.
Основне питання, що розглядалося на засіданні, — про оголошення обходу № 2 урочища “Воловик” Голованівського лісництва ДП “Голованівське лісове господарство” неблагополучним щодо африканської чуми свиней та встановлення карантину.

За інформацією в.о. начальника Держпродспоживслужби в Голованівському районі, 14 березня 2017 року в обході № 2 урочища “Воловик” Голованівського лісництва майстром лісу було виявлено загибель 15 диких свиней різної вікової та вагової категорії.

Управління Держпродспоживслужби району повідомило головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. Матеріал передали в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи (ДНДІЛДВСЕ) м.Київ. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу виявили ДНК вірусу африканської чуми свиней.

З метою недопущення подальшого розповсюдження на територію Голованівського району Кіровоградської області африканської чуми свиней прийняті відповідні рішення та розпорядження голови районної державної адміністрації.

Як повідомляв УНН, за словами народного депутата С.Тригубенка, відповідальність за допущення АЧС має бути посилена.

За прогнозами експертів, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.

Українські Національні Новини

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