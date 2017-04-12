Карантин из-за АЧС действует в 13 областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Карантин из-за вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней - действует в 23 населенных пунктах в 13 областях Украины. Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"По состоянию на 10 апреля карантин продолжает действовать в 23 неблагополучных пунктах с АЧС", - говорится в сообщении.
Больше всего таких пунктов зафиксировано в Донецкой (4), Запорожской (3), Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Киевской и Винницкой (по 2) областях. В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные мероприятия, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция.
Отмечается, что карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не обнаружат на его территории новые вспышки, такой населенный пункт считается оздоровленным.
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В ведомстве добавили, что одной из основных причин распространения вируса АЧС является отсутствие действенного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и сырья в связи с ликвидацией ветеринарной милиции и отсутствием соответствующих полномочий в Национальной полиции.
Напомним, как сообщал УНН, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиление контроля! Для этого Госпродпотребслужба, по меньшей мере, должна начать выполнять свои прямые обязанности.
Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела ... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.