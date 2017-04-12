Карантин из-за АЧС действует в 13 областях Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46631 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103993 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159873 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118025 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117424 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113063 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104631 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107172 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103658 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154456 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Карантин из-за АЧС действует в 13 областях Украины

Карантин из-за АЧС действует в 13 областях Украины

Киев  •  УНН

 • 12357 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Карантин из-за вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней - действует в 23 населенных пунктах в 13 областях Украины. Об этом сообщает Ассоциация свиноводов Украины со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы, передает УНН.

"По состоянию на 10 апреля карантин продолжает действовать в 23 неблагополучных пунктах с АЧС", - говорится в сообщении.

Больше всего таких пунктов зафиксировано в Донецкой (4), Запорожской (3), Николаевской, Херсонской, Хмельницкой, Киевской и Винницкой (по 2) областях. В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные мероприятия, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция.

Отмечается, что карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не обнаружат на его территории новые вспышки, такой населенный пункт считается оздоровленным.

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В ведомстве добавили, что одной из основных причин распространения вируса АЧС является отсутствие действенного контроля при внутригосударственном перемещении живых животных и сырья в связи с ликвидацией ветеринарной милиции и отсутствием соответствующих полномочий в Национальной полиции.

Напомним, как сообщал УНН, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиление контроля! Для этого Госпродпотребслужба, по меньшей мере, должна начать выполнять свои прямые обязанности.

Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела ... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.

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