Карантин через АЧС діє в 13 областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней - діє в 23 населених пунктах в 13 областях України. Про це повідомляє Асоціація свинарів України з посиланням на дані Держпродспоживслужби, передає УНН.
"Станом на 10 квітня карантин продовжує діяти в 23 неблагополучних пунктах з АЧС", — йдеться в повідомленні.
Найбільше таких пунктів зафіксовано в Донецькій (4), Запорізькій (3), Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Київській і Вінницькій (по 2) областях. У місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції тваринництва, вилучається худоба, проводиться дезінфекція.
Зазначається, що карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нові спалахи, такий населений пункт вважається оздоровленим.
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У відомстві додали, що однією з основних причин поширення вірусу АЧС є відсутність дієвого контролю при внутрішньодержавному переміщенні живих тварин і сировини у зв’язку з ліквідацією ветеринарної міліції та відсутністю відповідних повноважень у Національній поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки.
Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.