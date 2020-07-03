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Карантин: британцы тратят на алкоголь деньги, сэкономленные на поезд на работу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. На карантине жители Великобритании увеличили потребление алкоголя: за месяц — на 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией “Perspectus Global”, передает УНН со ссылкой на thespiritsbusiness.com.

Социологи опросили 2 тыс. британцев. Львиная доля участников исследования заявила, что покупала алкоголь за деньги, сэкономленные на поездках на работу.

Каждый четвертый опрошенный указал, что научился делать “превосходные” алкогольные коктейли дома.

Каждый пятый отметил, что прошел виртуальный мастер-класс по приготовлению алкогольный коктейлей.

Как писал УНН, легкие алкогольные коктейли сегодня называют мировым трендом. По мере того, как растет их популярность, производители спиртного выводят на рынок все новые и новые слабоалкогольные напитки.

Украина не стала исключением. Только за последние несколько месяцев на отечественном рынки были презентованы такие винные напитки и коктейли как Fragolino, Spritz, Sangria и Caprizo (на основе сока черники).

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