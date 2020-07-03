Карантин: британці витрачають на алкоголь гроші, зекономлені на поїзд на роботу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. На карантині жителі Великої Британії збільшили споживання алкоголю: за місяць — на 30%. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією “Perspectus Global”, передає УНН з посиланням на thespiritsbusiness.com.

Соціологи опитали 2 тис. британців. Левова частка учасників дослідження заявила, що купувала алкоголь за гроші, зекономлені на поїздках на роботу.

Кожен четвертий опитаний вказав, що навчився робити “чудові” алкогольні коктейлі вдома.

Кожен п’ятий зазначив, що пройшов віртуальний майстер-клас з приготування алкогольний коктейлів.

Як писав УНН, легкі алкогольні коктейлі сьогодні називають світовим трендом. У міру того, як зростає їх популярність, виробники спиртного виводять на ринок все нові і нові слабоалкогольні напої.

Україна не стала винятком. Тільки за останні кілька місяців на вітчизняному ринки були презентовані такі винні напої та коктейлі як Fragolino, Spritz, Sangria і Caprizo (на основі соку чорниці).

Українські Національні Новини

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