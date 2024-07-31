Правительство Украины дополнило список сельскохозяйственной продукции с ограниченным сроком и особым режимом хранения. Изменения включают мясную и рыбную продукцию, фрукты, овощи, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

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"Кабинет министров Украины внес изменения в утвержденный перечень сельскохозяйственной продукции, которая имеет ограниченный срок хранения, и перечень продукции, которая имеет особый режим хранения", - отметили в ведомстве, добавив, что соответствующее постановление принято правительством.

Как указано, изменения в перечень специалисты Минагрополитики разработали "в ответ на многочисленные обращения ассоциаций производителей и переработчиков расширить перечень".

Список продукции дополнен товарами согласно кодам УКТВЭД. В целом дополняются перечни живых животных, товаров мясной и рыбной продукции, субпродукции, готовой и консервированной рыбы; кондитерские изделия, плоды, орехи, соки плодовые и овощные.

"В частности, в перечень сельскохозяйственной продукции, которая имеет ограниченный срок хранения добавлено пчелиные матки, капусту головчатую, кольраби, цветную, капусту листовую; корнишоны, салат латук и цикорий (свежие или охлажденные). В перечень продукции, которая имеет особый режим хранения добавлено масло рапсовое или горчичное и их фракции, филе отдельных видов рыб, мясо замороженное и прочее", - рассказали в Минагрополитики.

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