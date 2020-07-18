Капитана "Динамо" признан лучшим футболистом предпоследнего тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинская Премьер-лига определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах предпоследнего, 31-го тура сезона УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, который опередил одноклубника Сергея Сидорова и форварда “Олимпика” Шахаба. Капитан столичного коллектива оформил дубль в победной игре над “Зарей” (3:1).
В номинации лучшим наставник тура победу одержал также представитель “Динамо”, а именно Алексей Михайличенко.
Заметим, что экспертный совет УПЛ составили: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.