Капітана "Динамо" визнано кращим футболістом передостаннього туру УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який випередив одноклубника Сергія Сидорчука та форварда “Олімпіка” Шахаба. Капітан столичного колективу оформив дубль у переможній грі над “Зорею” (3:1).

У номінації кращим наставник туру перемогу здобув також представник “Динамо”, а саме Олексій Михайличенко.

Зауважимо, що експертну раду УПЛ склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.