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19 березня, 18:42 • 97248 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136754 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115629 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130008 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 134519 перегляди

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Капітана "Динамо" визнано кращим футболістом передостаннього туру УПЛ

Капітана "Динамо" визнано кращим футболістом передостаннього туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах передостаннього, 31-го туру сезону УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який випередив одноклубника Сергія Сидорчука та форварда “Олімпіка” Шахаба. Капітан столичного колективу оформив дубль у переможній грі над “Зорею” (3:1).

У номінації кращим наставник туру перемогу здобув також представник “Динамо”, а саме Олексій Михайличенко.

Зауважимо, що експертну раду УПЛ склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

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