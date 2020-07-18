Капітана "Динамо" визнано кращим футболістом передостаннього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах передостаннього, 31-го туру сезону УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який випередив одноклубника Сергія Сидорчука та форварда “Олімпіка” Шахаба. Капітан столичного колективу оформив дубль у переможній грі над “Зорею” (3:1).
У номінації кращим наставник туру перемогу здобув також представник “Динамо”, а саме Олексій Михайличенко.
Зауважимо, що експертну раду УПЛ склали: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.