Капитан полиции пошел под суд за взяточничество в Винницкой области

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению во взяточничестве начальника дежурной части Левобережного отделения полиции Винницкого отдела полиции Национальной полиции Украины в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Указано, что капитан был уличен правоохранительными органами в январе 2017 года на взятке в 15 тыс. грн, которые требовал и получил от гражданина за влияние на принятие следователем решения о закрытии уголовного производства в отношении него.

После этого, как сообщается, полицейского сразу же уволили из рядов Нацполиции Украины. Во время досудебного расследования он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Бывший правоохранитель обвиняется по ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Обвинительный акт направлен в Винницкий городской суд города Винница.

Напомним, правоохранителя в Винницкой области задержали за 22 тыс. грн взятки.