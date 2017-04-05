Капитан полиции пошел под суд за взяточничество в Винницкой области

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46592 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103986 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159860 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118021 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113063 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104631 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107172 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103658 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154451 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Капитан полиции пошел под суд за взяточничество в Винницкой области

Капитан полиции пошел под суд за взяточничество в Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 11132 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Начальник дежурной части Левобережного отделения полиции Винницкого отдела полиции Национальной полиции Украины в Винницкой области, которого подозревают во взяточничестве, предстанет перед судом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению во взяточничестве начальника дежурной части Левобережного отделения полиции Винницкого отдела полиции Национальной полиции Украины в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Указано, что капитан был уличен правоохранительными органами в январе 2017 года на взятке в 15 тыс. грн, которые требовал и получил от гражданина за влияние на принятие следователем решения о закрытии уголовного производства в отношении него.

После этого, как сообщается, полицейского сразу же уволили из рядов Нацполиции Украины. Во время досудебного расследования он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Бывший правоохранитель обвиняется по ч.2 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Обвинительный акт направлен в Винницкий городской суд города Винница.

Напомним, правоохранителя в Винницкой области задержали за 22 тыс. грн взятки.

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