Капітан поліції пішов під суд за хабарництво на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Начальник чергової частини Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Національної поліції України у Вінницькій області, якого підозрюють у хабарництві, постане перед судом. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
"Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в хабарництві начальника чергової частини Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Національної поліції України у Вінницькій області", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що капітан був викритий правоохоронними органами у січні 2017 року на хабарі у 15 тис. грн, які вимагав та отримав від громадянина за вплив на прийняття слідчим рішення щодо закриття кримінального провадження стосовно нього.
Після цього, як повідомляється, поліцейського одразу ж звільнили з лав Нацполіції України. Під час досудового розслідування він визнав свою вину та покаявся у вчиненому.
Колишній правоохоронець обвинувачується за ч.2 ст.369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).
Обвинувальний акт направлений до Вінницького міського суду міста Вінниця.
Нагадаємо, правоохоронця на Вінниччині затримали за 22 тис. грн хабара.