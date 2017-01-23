Кандидат в президенты Франции Ф.Фийон назвал бессмысленными санкции против РФ

Как отмечает издание, Ф.Фийон сообщил, что прежде чем санкции могут быть отменены, от России необходимы определенные шаги, добавив, что Украина также не выполняет то, что должна для обеспечения мира.

"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны. Мы должны найти другой способ для диалога", - сказал Ф.Фийон журналистам после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он также добавил: "Я не хочу, чтобы (президент США ред.) Д.Трамп разговаривал с Россией за наш счет. Это будет иметь пагубные последствия для Европы, если Трамп пойдет по нашим головам, что не исключено".

Как сообщал УНН, экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон 9 февраля 2015 года заявил, что Запад сделал "огромное количество ошибок" в своих попытках урегулировать украинский кризис.

Напомним, 14 января 2017 года французские правые силы официально выдвинули кандидатом в президенты победителя праймериз консервативной Республиканской партии, бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.