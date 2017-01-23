Кандидат у президенти Франції Ф.Фійон назвав безглуздими санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон під час візиту до Берліну заявив, що санкції Європейського Союзу проти Росії безглузді і не мають сенсу, а Російська Федерація і США можуть налагодити зв’язок, який виключатиме Європейський Союз, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, Ф.Фійон повідомив, що перш ніж санкції можуть бути скасовані, від Росії необхідні певні кроки, додавши, що Україна також не виконує те, що повинна для забезпечення миру.
"Я переконаний, що економічні санкції є абсолютно неефективними. Ми повинні знайти інший спосіб для діалогу", - сказав Фійон журналістам після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Він також додав: "Я не хочу, щоб (президент США -ред.) Д.Трамп розмовляв з Росією за наш рахунок. Це матиме згубні наслідки для Європи, якщо Трамп піде по нашим головам, що не виключено".
Як повідомляв УНН, екс-прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон 9 лютого 2015 року заявив , що Захід зробив "величезну кількість помилок" у своїх спробах врегулювати українську кризу.
Нагадаємо, 14 січня 2017 року французькі праві сили офіційно висунули кандидатом в президенти переможця праймеріз консервативної Республіканської партії, колишнього прем'єр-міністра Франсуа Фійона.