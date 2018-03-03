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Каналы Амстердама замерзли, превратившись на каток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В голландской столице настолько похолодало, что некоторые каналы замерзли, превратив их в зимние забавы для фигуристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Сильное похолодание, охватившее Европу, привело к неожиданным метаморфозам: некоторые части каналов Амстердама замерзли, позволив местным жителям кататься водными путями", - говорится в сообщении.

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Впервые за последние шесть лет часть каналов Prinsengracht и Keizersgracht заморозилась достаточно сильно, чтобы выдержать вес десятков экскурсантов, местных жителей и любителей конькобежного спорта - пишет издание, распространяя видео про каналы, где люди на коньках пересекают лед, а другие просто прогуливаются пешком там, где обычно течет вода.

Как сообщал УНН ранее, непогода вызвала сбой в работе крупнейших аэропортов Европы.

Ice skating on the canals of #Amsterdam pic.twitter.com/BghNs1dUYU

- Bader F. (@BaderFQ) 2 марта 2018

today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr

- juan (@juanbuis) 2 марта 2018

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