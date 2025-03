Каналы Амстердама замерзли, превратившись на каток

"Сильное похолодание, охватившее Европу, привело к неожиданным метаморфозам: некоторые части каналов Амстердама замерзли, позволив местным жителям кататься водными путями", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Амстердаме туристам запретят алкоголь, наркотики и фото в Квартале красных фонарей

Впервые за последние шесть лет часть каналов Prinsengracht и Keizersgracht заморозилась достаточно сильно, чтобы выдержать вес десятков экскурсантов, местных жителей и любителей конькобежного спорта - пишет издание, распространяя видео про каналы, где люди на коньках пересекают лед, а другие просто прогуливаются пешком там, где обычно течет вода.

Как сообщал УНН ранее, непогода вызвала сбой в работе крупнейших аэропортов Европы.

Ice skating on the canals of #Amsterdam pic.twitter.com/BghNs1dUYU

- Bader F. (@BaderFQ) 2 марта 2018

today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr

- juan (@juanbuis) 2 марта 2018