Канали Амстердама замерзли, перетворившись на ковзанку

"Сильне похолодання, що охопило Європу, призвело до несподіваних метаморфоз: деякі частини каналів Амстердама замерзли, дозволивши місцевим жителям кататися водними шляхами", – йдеться у повідомленні.

Вперше за останні шість років частина каналів Prinsengracht і Keizersgracht замерзли досить сильно, щоб витримати вагу десятків екскурсантів, місцевих жителів та шанувальників ковзанярського спорту, пише видання, поширюючи відео з каналів, де люди на ковзанах перетинають лід, а інші просто прогулюються пішки там, де зазвичай тече вода.

Як повідомляв УНН раніше, негода спричинила збій в роботі найбільших аеропортів Європи.

Ice skating on the canals of #Amsterdam pic.twitter.com/BghNs1dUYU

— Bader F. (@BaderFQ) 2 березня 2018 р.

today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr

— juan (@juanbuis) 2 березня 2018 р.