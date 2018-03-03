Канали Амстердама замерзли, перетворившись на ковзанку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У столиці Нідерландів настільки похолодало, що деякі канали замерзли, перетворивши їх на зимові забави для фігуристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
"Сильне похолодання, що охопило Європу, призвело до несподіваних метаморфоз: деякі частини каналів Амстердама замерзли, дозволивши місцевим жителям кататися водними шляхами", – йдеться у повідомленні.
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Вперше за останні шість років частина каналів Prinsengracht і Keizersgracht замерзли досить сильно, щоб витримати вагу десятків екскурсантів, місцевих жителів та шанувальників ковзанярського спорту, пише видання, поширюючи відео з каналів, де люди на ковзанах перетинають лід, а інші просто прогулюються пішки там, де зазвичай тече вода.
Як повідомляв УНН раніше, негода спричинила збій в роботі найбільших аеропортів Європи.
Ice skating on the canals of #Amsterdam pic.twitter.com/BghNs1dUYU— Bader F. (@BaderFQ) 2 березня 2018 р.
today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr— juan (@juanbuis) 2 березня 2018 р.