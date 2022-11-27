Канада запускает новую стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, сосредоточившись на "взрывном" Китае

Детали

В 26-страничном документе Канада заявила, что усилит свое военное присутствие в регионе и ужесточит правила инвестирования, чтобы защитить интеллектуальную собственность и не допустить, чтобы китайские государственные предприятия скупали критически важные запасы полезных ископаемых.

План предусматривает углубление связей с быстрорастущим регионом из 40 стран, на долю которых приходится 37,4 триллиона долларов в экономической деятельности. Но основное внимание уделяется Китаю, в то время как двусторонние отношения заморожены.

"Китай становится все более разрушительным мировым государством, - говорится в стратегии. - Китай стремится превратить международный порядок в более благоприятную среду для интересов и ценностей, которые все больше расходятся с нашими".

В стратегии, подчеркивающей "иностранное вмешательство и все более жесткое обращение Пекина с другими странами", говорится, что Канада будет инвестировать в усиленное региональное военное присутствие, а также в разведку и кибербезопасность.

"Наш подход… сформирован реалистичной и трезвой оценкой сегодняшнего Китая. В сферах глубоких разногласий мы бросим вызов Китаю", - говорится в сообщении.

Канада также усилит свое военно-морское присутствие в регионе и "увеличит наше военное участие и разведывательный потенциал как средство смягчения агрессивного поведения и угроз региональной безопасности".

В документе говорится, что Оттава взаимодействует в регионе с такими партнерами, как США и Европейский союз.

"Большой размер и влияние Китая делают сотрудничество необходимым для решения некоторых экзистенциальных проблем в мире, таких как изменение климата и утрата биоразнообразия, глобальное здравоохранение и распространение ядерного оружия. А экономика Китая предлагает значительные возможности для канадских экспортеров", - говорится в сообщении.

Добавим

Напряженность резко возросла в конце 2018 года после того, как канадская полиция задержала одного из руководителей Huawei Technologies, а Пекин впоследствии арестовал двух канадцев по обвинению в шпионаже. Все трое были освобождены в прошлом году, но отношения между странами остаются натянутыми.

Либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо хочет диверсифицировать торговые и экономические связи, преимущественно зависящие от Соединенных Штатов. Официальные данные за сентябрь показывают, что двусторонняя торговля с Китаем составляет менее 7% от общего объема по сравнению с 68% для США.