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Канада запускає нову стратегію в Індо-Тихоокеанському регіоні, зосередившись на "підривному" Китаї

Канада запускає нову стратегію в Індо-Тихоокеанському регіоні, зосередившись на "підривному" Китаї

Київ • УНН

 • 1074989 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Канада запустила нову Індо-Тихоокеанську стратегію, пообіцявши виділити більше ресурсів для боротьби з "підривним" Китаєм, водночас працюючи з другою за величиною економікою світу з питань зміни клімату та торгівлі, пише УНН.

Деталі

У 26-сторінковому документі Канада заявила, що посилить свою військову присутність у регіоні та посилить правила інвестування, щоб захистити інтелектуальну власність і не допустити, щоб китайські державні підприємства скуповували критично важливі запаси корисних копалин.

План передбачає поглиблення зв'язків із швидкозростаючим регіоном із 40 країн, на частку яких припадає 37,4 трильйони доларів в економічній діяльності. Але основна увага приділяється Китаю, тоді як двосторонні відносини заморожені.

"Китай стає все більш руйнівною світовою державою, - йдеться у стратегії. - Китай прагне перетворити міжнародний порядок на більш сприятливе середовище для інтересів та цінностей, які все більше розходяться з нашими".

У стратегії, що підкреслює "іноземне втручання і все більш жорстке поводження Пекіна з іншими країнами", йдеться про те, що Канада інвестуватиме у посилену регіональну військову присутність, а також у розвідку та кібербезпеку.

"Наш підхід… сформований реалістичною та тверезою оцінкою сьогоднішнього Китаю. В сферах глибоких розбіжностей ми кинемо виклик Китаю", - йдеться у повідомленні.

Канада також посилить свою військово-морську присутність у регіоні та "збільшить нашу військову участь і розвідувальний потенціал як засіб пом'якшення агресивної поведінки та загроз регіональній безпеці".

У документі йдеться, що Оттава взаємодіє у регіоні з такими партнерами, як США та Європейський Союз.

"Великий розмір та вплив Китаю роблять співпрацю необхідною для вирішення деяких екзистенційних проблем у світі, таких як зміна клімату та втрата біорізноманіття, глобальна охорона здоров'я та поширення ядерної зброї. А економіка Китаю пропонує значні можливості для канадських експортерів", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Напруженість різко зросла наприкінці 2018 року після того, як канадська поліція затримала одного з керівників Huawei Technologies, а Пекін згодом заарештував двох канадців за звинуваченням у шпигунстві. Усіх троє було звільнено минулого року, але стосунки між країнами залишаються натягнутими.

Ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо хоче диверсифікувати торговельні та економічні зв'язки, які переважно залежить від Сполучених Штатів. Офіційні дані за вересень показують, що двостороння торгівля з Китаєм становить менше ніж 7% від загального обсягу порівняно з 68% для США.

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