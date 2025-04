Канада получила первые дозы вакцины COVID-19 от Moderna

“Первые дозы вакцины COVID-19 от Moderna поступили в Канаду. Это часть из 168 000 доз, которые мы получим к концу месяца, и часть из 40 млн доз, которые мы гарантируем от Moderna целом”, — сообщил Трюдо.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Канаде началась в понедельник, 21 декабря, с вакцинации жительницы дома престарелых в Квебеке и медицинского работника в Торонто. Старт вакцинации начался с вакцины Pfizer / BioNTech.

Как сообщал УНН, Канада с 21 декабря на 72 часа прекратила авиационное сообщение с Великобританией в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Впоследствии глава канадского правительства сообщил, что страна продлила запрет на авиарейсы из Британии до 6 января.

The first doses of Moderna’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. These are part of the 168,000 doses we’ll be getting before the end of the month, and part of the 40 million doses we’re guaranteed from Moderna overall. pic.twitter.com/eKhQ6v8xSA

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020