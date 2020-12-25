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Канада отримала перші дози вакцини COVID-19 від Moderna

Київ • УНН

 • 14886 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Канада отримала перші дози вакцини COVID-19 від Moderna з 40 млн доз, які закупить загалом. Про це у своєму Twitter повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає УНН.

Канада отримала перші дози вакцини COVID-19 від Moderna

“Перші дози вакцини COVID-19 від Moderna надійшли до Канади. Це частина з 168 000 доз, які ми отримаємо до кінця місяця, і частина з 40 мільйонів доз, які ми гарантуємо від Moderna загалом”, — повідомив Трюдо.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Канаді почалася в понеділок, 21 грудня, з вакцинації жительки будинку престарілих у Квебеку і медичного працівника в Торонто. Старт вакцинації розпочався з вакцини Pfizer/BioNTech.

Як повідомляв УНН, Канада з 21 грудня на 72 години припинила авіаційне сполучення з Великою Британією у зв’язку з поширенням нової форми коронавірусної інфекції. Згодом глава канадського уряду повідомив, що країна продовжила заборону на авіарейси з Британії до 6 січня.

The first doses of Moderna’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. These are part of the 168,000 doses we’ll be getting before the end of the month, and part of the 40 million doses we’re guaranteed from Moderna overall. pic.twitter.com/eKhQ6v8xSA

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 24, 2020

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