Канада отримала перші дози вакцини COVID-19 від Moderna

“Перші дози вакцини COVID-19 від Moderna надійшли до Канади. Це частина з 168 000 доз, які ми отримаємо до кінця місяця, і частина з 40 мільйонів доз, які ми гарантуємо від Moderna загалом”, — повідомив Трюдо.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Канаді почалася в понеділок, 21 грудня, з вакцинації жительки будинку престарілих у Квебеку і медичного працівника в Торонто. Старт вакцинації розпочався з вакцини Pfizer/BioNTech.

Як повідомляв УНН, Канада з 21 грудня на 72 години припинила авіаційне сполучення з Великою Британією у зв’язку з поширенням нової форми коронавірусної інфекції. Згодом глава канадського уряду повідомив, що країна продовжила заборону на авіарейси з Британії до 6 січня.

