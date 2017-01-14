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Канада не намерена отменять санкции против России - новая руководительница МИД

Канада не намерена отменять санкции против России - новая руководительница МИД

Киев • УНН

 • 10497 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Канада не намерена отменять санкции против России, наложенные за нарушения международного права в Украине. Об этом в эфире радио СВС заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает УНН.

"Мы не будем рассматривать отмену санкций", - сказала Х.Фриланд.

Также она добавила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции.

"Санкции были наложены предыдущим правительством, но с мощной поддержкой от нас в оппозиции в ответ на откровенные нарушения Россией международного права во время вторжения и аннексии Крыма, а также войны против Украины в Донбассе. Поэтому эти санкции действуют не просто так ", - заявила глава МИД Канады.

Как сообщал УНН, новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд готова к сотрудничеству с российской стороной , несмотря на то, что она находится в списке санкций России.

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