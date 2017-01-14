Канада не намерена отменять санкции против России - новая руководительница МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Канада не намерена отменять санкции против России, наложенные за нарушения международного права в Украине. Об этом в эфире радио СВС заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает УНН.
"Мы не будем рассматривать отмену санкций", - сказала Х.Фриланд.
Также она добавила, что поддерживала введение санкций против России, находясь в оппозиции.
"Санкции были наложены предыдущим правительством, но с мощной поддержкой от нас в оппозиции в ответ на откровенные нарушения Россией международного права во время вторжения и аннексии Крыма, а также войны против Украины в Донбассе. Поэтому эти санкции действуют не просто так ", - заявила глава МИД Канады.
Как сообщал УНН, новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд готова к сотрудничеству с российской стороной , несмотря на то, что она находится в списке санкций России.