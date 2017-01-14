Канада не має наміру скасовувати санкції проти Росії – нова очільниця МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Канада не має наміру скасовувати санкції проти Росії, накладені за порушення міжнародного права в Україні. Про це в ефірі радіо СВС заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає УНН.
“Ми не розглядатимемо скасування санкцій”, — сказала Х.Фріланд.
Х.Фріланд запевнила, що підтримувала запровадження санкцій проти Росії, перебуваючи в опозиції.
Також вона додала, що підтримувала запровадження санкцій проти Росії, перебуваючи в опозиції.
“Санкції були накладені попереднім урядом, але із потужною підтримкою від нас у опозиції у відповідь на відверті порушення Росією міжнародного права під час вторгнення та анексії Криму, а також війни проти України на Донбасі. Тож ці санкції діють не просто так”, — заявила глава МЗС Канади.
Як повідомляв УНН, новий міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд готова до співпраці з російською стороною, незважаючи на те, що вона знаходиться в списку санкцій Росії.