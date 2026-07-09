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Как записаться к врачу: пошаговая инструкция

Киев • УНН

 • 5304 просмотра

Украинцам для визита к узкопрофильным специалистам нужно электронное направление от семейного врача. С 20 мая 2026 года направление будет подписываться личной КЭП врача во время консультации.

Как записаться к врачу: пошаговая инструкция

Перед визитом к большинству узкопрофильных специалистов украинцам необходимо получить электронное направление от семейного врача. Записаться на прием можно несколькими способами - онлайн через медицинские сервисы, по телефону или непосредственно в регистратуре медучреждения. УНН рассказывает, как записаться на прием к семейному врачу, и какие изменения произошли в Украине относительно получения электронного направления для приема к врачу. 

Запись на прием к врачу: какие есть способы

Начиная с 2017 года, в результате реформы здравоохранения в Украине первый, кого нужно посетить для того, чтобы получить направление к узким специалистам (кардиолог, хирург, окулист и т.д.) - это семейный врач/педиатр, с которым заключена декларация. Если декларация не заключена, то необходимо выбрать семейного врача/педиатра, который наиболее по душе, и у которого есть свободные места.

Семейный врач или педиатр выдает направление к узкопрофильному специалисту. Впрочем, есть исключения, к каким специалистам можно попасть без направления. Это, в частности, гинеколог, психиатр, стоматолог, нарколог, фтизиатр.

Для записи на прием доступны несколько способов:

  • онлайн-запись - большинство медицинских учреждений имеют возможность онлайн-записи через сайты или специальные приложения, например, Health24, Helsi. 
    • запись через регистратуру или звонок - вы можете позвонить в регистратуру учреждения или прийти лично и записаться.

      Запись к врачу онлайн

      Для того, чтобы записаться онлайн необходимо: 

      • зайти на сайт сервиса https://helsi.me; 
        • выбрать свой город, где у вас есть декларация с семейным врачом; 
          • ввести в поисковую строку специальность врача;
            • Выбрать врача, удобную дату и время приема;
              • пройти процедуру регистрации: ввести номер телефона и дождаться SMS-сообщения с паролем для входа в систему. Пароль необходимо сохранить для следующих визитов на сайт; заполнить поля регистрационной формы.

                Чтобы записать на прием к врачу ребенка, необходимо добавить также информацию о нем.

                В любое время можно отменить прием в личном кабинете. На странице личного кабинета в системе helsi сохраняются личные данные пользователя и информация о визитах. На странице "Профиль" можно внести в личные данные подробности, чтобы сэкономить время при заключении декларации с семейным врачом.

                После первого визита в поликлинику информация будет проверена в регистратуре, после этого в разделе "Визиты" появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписаниях врача.

                Однако отметим, что записаться к врачу можно только на ближайшие две недели. Если вам нужно записаться на более поздний срок - доступ есть только у врача. 

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                Запись к врачам по телефону

                Если нет технической возможности записаться к врачу онлайн, то всегда сделать это можно либо позвонив в регистратуру соответствующей амбулатории, и вас запишут сами к вашему врачу, с которым у вас заключена декларация. Назовите оператору свои данные и желаемую специальность врача. Если вам нужен узкий специалист, заранее возьмите электронное направление у своего семейного врача.

                Для записи к врачу офлайн можно лично посетить регистратуру выбранного медицинского учреждения, где вас запишут к вашему семейному врачу на выбранную вами дату. 

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                Изменения в получении электронного направления 

                С 20 мая 2026 года в Украине обновляются технические правила работы в Электронной системе здравоохранения. 

                Отныне каждое электронное направление, рецепт или медицинская запись подписывается исключительно личной квалифицированной электронной подписью (КЭП) того медицинского работника, который непосредственно оказывал медицинскую помощь.

                Направление теперь оформляется врачом непосредственно во время консультации - очной или официально зарегистрированной телемедицинской. Медицинская сестра больше не сможет оформлять электронное направление в то время, как врач проводит прием другого пациента.

                Электронное направление создается врачом непосредственно во время взаимодействия с пациентом и после внесения медицинской записи в ЭСОЗ.

                Для оформления электронного направления консультация должна быть официально зарегистрирована в ЭСОЗ с внесением медицинской записи.

                Как и раньше, без электронного направления можно обращаться к акушеру-гинекологу; психиатру; стоматологу; наркологу; фтизиатру. 

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                Павел Башинский

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