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Как в Украине получить статус ветерана труда

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Статус ветерана труда могут получить пенсионеры со стажем от 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин. Для оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты или ЦНАП.

Как в Украине получить статус ветерана труда

Статус ветерана труда в Украине могут получить не только люди с многолетним трудовым стажем. Закон предусматривает несколько категорий граждан, имеющих на него право. Статус подтверждается специальным удостоверением «Ветеран труда», которое дает возможность пользоваться предусмотренными законодательством социальными гарантиями.

Кто может претендовать на статус, куда обращаться за удостоверением, какие документы придется подготовить и на какие льготы может рассчитывать ветеран труда — рассказывает УНН.

Кто имеет право на статус ветерана труда в Украине

Основные условия, позволяющие получить этот статус, определяет Закон Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине». В документе говорится, что статус ветерана труда можно предоставить украинцам, которые:

  • работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан или у физических лиц;
    • вышли на пенсию;
      • имеют необходимый стаж работы (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин).

        В то же время статус ветерана труда в Украине могут получить граждане, которым назначили пенсию на льготных условиях за работу в особо вредных, особо тяжелых, вредных или тяжелых условиях. Для работников по Списку №1 (работавших на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда) необходимый стаж составляет не менее 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин. Для работников по Списку №2 (выполнявших свои обязанности на работах с вредными и тяжелыми условиями труда) — не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

        Ветеранами труда также признают пенсионеров, награжденных медалью «Ветеран труда» в соответствии с законодательством бывшего СССР.

        Еще одна категория — лица с инвалидностью I и II групп, получающие пенсию по инвалидности. Для них необходимый стаж работы составляет не менее 15 лет.

        Стаж, необходимый для установления статуса ветерана труда, исчисляют в порядке, предусмотренном законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

        Какие документы нужны для оформления статуса

        Порядок выдачи удостоверения определен постановлением Кабинета министров №521 от 29 июля 1994 года.

        Для того чтобы оформить статус «Ветеран труда», прежде всего необходимо подать заявление о его выдаче и фотографию размером 30×40 мм. Также предъявить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

        Информация о страховом и трудовом стаже человека проверяется по данным Пенсионного фонда. Если зарегистрированное или задекларированное место жительства человека расположено на территории другой административно-территориальной единицы, к заявлению прилагается информация ПФУ об исчислении трудового стажа.

        Отметим, что перечень документов, указанный в информационных карточках ЦНАП, может быть шире того, который прописан в законах и подзаконных актах. В зависимости от основания для получения статуса могут понадобиться:

        • справка ПФУ об общем стаже;
          • РНОКПП;
            • пенсионное удостоверение;
              • документ об инвалидности;
                • удостоверение к медали «Ветеран труда».

                  Поэтому перед обращением в конкретный ЦНАП целесообразно проверить его информационную карточку услуг. Это позволит избежать повторного визита из-за отсутствия документа, необходимого именно для конкретного основания оформления статуса.

                  Справку об имеющемся стаже при необходимости можно получить в органах Пенсионного фонда. Сведения о стаже также доступны через веб-портал электронных услуг ПФУ.

                  Куда обращаться для получения удостоверения

                  Заявление и документы подают в орган социальной защиты населения. Речь идет, в частности, о структурных подразделениях по вопросам социальной защиты районных государственных администраций и исполнительных органах городских и районных в городах советов.

                  Во многих территориальных общинах оформление доступно через центры предоставления административных услуг. Именно ЦНАП может принять документы и выдать готовое удостоверение.

                  Удостоверение «Ветеран труда» — официальный документ, подтверждающий статус и право его владельца на соответствующие льготы и компенсации. Решение о выдаче удостоверения или об отказе в его выдаче принимают в течение месяца. Отсчёт времени начинается со дня, когда человек подал в орган социальной защиты заявление вместе с необходимыми документами.

                  Само удостоверение и нагрудный знак «Ветеран труда» выдают бесплатно. Получить документ может лично ветеран труда или, по его поручению, родственник либо другое лицо.

                  Если же удостоверение было утеряно или стало непригодным для использования, по заявлению ветерана труда ему выдадут новый документ.

                  Какие льготы и доплаты предусмотрены для ветеранов труда

                  Закон предусматривает для ветеранов труда ряд социальных гарантий. Вместе с тем важно различать статус ветерана труда и право на повышенную пенсию: автоматической отдельной ежемесячной доплаты к пенсии только за наличие статуса «Ветеран труда» закон не устанавливает.

                  В частности, ветераны труда имеют право после выхода на пенсию или смены места работы продолжать пользоваться поликлиниками, к которым они были прикреплены по прежнему месту работы.

                  Также предусмотрено первоочередное бесплатное зубопротезирование, кроме протезирования с использованием драгоценных металлов. Однако эта льгота зависит от дохода: среднемесячный совокупный доход семьи в расчёте на одного человека за предыдущие шесть месяцев не должен превышать установленной законом величины, дающей право на налоговую социальную льготу.

                  Среди других гарантий — преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением и компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения в установленном государством порядке.

                  Ветераны труда также имеют право на ежегодное медицинское обследование с привлечением необходимых специалистов, первоочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения и аптеках, а также первоочередную госпитализацию.

                  Для ветеранов труда, которые продолжают работать, закон предусматривает возможность использовать ежегодный отпуск в удобное для них время и получать дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.

                  Также закон устанавливает ряд преимущественных прав в жилищной и земельной сферах. Среди них — преимущественное обеспечение жильём лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, первоочередной ремонт жилья и обеспечение топливом, преимущественное право на вступление в садоводческие и гаражные кооперативы и установку домашнего телефона.

                  Отдельно предусмотрено освобождение от платы за землю в соответствии с законодательством.

                  При этом конкретный объём доступной поддержки следует уточнять по месту жительства. Органы местного самоуправления могут вводить собственные программы социальной защиты и дополнительные выплаты для отдельных категорий населения. Поэтому наличие или размер местной помощи может различаться в зависимости от территориальной общины.

                  Не следует также путать обычный статус ветерана труда со статусом лица, имеющего особые трудовые заслуги перед Отечеством. Для последней категории законодательство устанавливает отдельный, значительно более широкий пакет социальных гарантий.

                  Типичные причины отказа в предоставлении статуса ветерана труда

                  Главная причина отказа — недостаточный трудовой стаж. Если заявитель не относится к специальным категориям, для которых предусмотрены другие требования, он должен подтвердить не менее 40 лет стажа для мужчин или 35 лет для женщин.

                  Второе принципиальное условие по общему правилу — выход на пенсию. То есть человек, который уже накопил необходимые 35 или 40 лет стажа, но ещё не является пенсионером, не получает статус автоматически только из-за продолжительности трудовой деятельности.

                  Действующий порядок также прямо предусматривает возможность отказа, если во время проверки выявлены недостоверные сведения, указанные в заявлении, или отсутствует информация, необходимая для оформления удостоверения.

                  Проблемы могут возникнуть и из-за неполных данных о стаже в реестре Пенсионного фонда. Особенно это касается периодов работы до введения персонифицированного учёта. Если определённые годы работы не учтены, сначала может потребоваться подтвердить их документами и актуализировать информацию о стаже.

                  Если орган социальной защиты отказал в выдаче удостоверения, его решение может быть обжаловано в судебном порядке.

                  Напомним

                  В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет женщинам необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Требования к стажу ежегодно повышаются и к 2028 году достигнут 35 лет.

                  Александра Василенко

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