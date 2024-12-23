Как работает смена места службы для Нацгвардии в Армия+: в Минобороны объяснили
Киев • УНН
Минобороны ввело возможность перевода между подразделениями НГУ через приложение Армия+. Система имеет четкие условия для перевода в зависимости от участия в боевых действиях и выводов ВВК.
Отныне нацгвардейцы могут менять место службы через приложение Армия+, что позволяет перевестись между подразделениями НГУ. Для этого нужно соответствовать определенным условиям, определенным алгоритмом перевода.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
В приложении Армия+ нацгвардейцы могут перевестись между подразделениями, однако для этого нужно соответствовать определенным условиям:
Часть (где вы служите) не участвует в боевых действиях - можно перевестись, если нет ограничений по заключению ВВК.
Часть, в которой вы на службе, участвует в боевых действиях - можно перевестись только в другую боевую часть или небоевую по состоянию здоровья, согласно заключению ВВК.
Часть оперативного и специального назначения - можно перевестись только в такое же подразделение.
Исключение:
«Если я имею заключение ВВК, могу перевестись в части обеспечения, медицинские, учебные подразделения и другие формирования, где я пригоден для службы по этому заключению», - говорится в сообщении.
Если вы находитесь в распоряжении, для перевода ограничений нет.
Согласование с командиром не требуется, если:
- есть заключение ВВК и вы хотите перейти на должность, соответствующую этому заключению;
- вы находитесь в распоряжении командира;
- рядовой или сержант в учебных или других подразделениях, который не участвует в боевых действиях, и хочет перевестись в часть, выполняющую боевые задачи.
Напомним,
В приложении запустили новый опрос, где военные могут оценить качество формы, он продлится до 30 декабря, а результаты позволят адаптировать одежду к условиям службы.