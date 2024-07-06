Как будут пропускать мужчин за границу с 17 июля - ответ пограничников

Начиная с 17 июля, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет или другой военно-учетный документ при пересечении границы, в том числе выезда из страны, сообщили в субботу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

В ведомстве указали, что по законодательству до 16 июля граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

"Начиная с 00:00 17 июля при пересечении государственной границы Украины на выезд пограничники будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы. В случае отсутствия таких документов в пересечении государственной границы на выезд из Украины будет отказано", - отметили пограничники.

Граждан попросили учесть эту информацию при планировании поездок.