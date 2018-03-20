Кадровые ротации: ЦИК назвала имена двух новых нардепов

"Следующим постановлением Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Побочих М. Комиссия рассмотрит вопрос о регистрации народного депутата Украины Зварыча после представления им необходимых документов", - говорится в сообщении.

Напомним, Парламент назначил Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Также Верховная Рада назначила 9 членов Счетной палаты. В состав Счетной палаты вошли в частности, нардепы Валерий Пацкан, Андрей Дидык, Андий Майснер, Василий Невидомый.