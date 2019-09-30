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Кабмин решит вопрос с Луганской ТЭС, чтобы люди не остались без отопления

Киев • УНН

 • 11111 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство решит вопрос с Луганской ТЭС, которая может прекратить свою работу, чтобы люди не остались без света и отопления. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Кабмин решит вопрос с Луганской ТЭС, чтобы люди не остались без отопления

"Ни без света, ни без тепла люди не останутся. Мы ищем вариант, что в данном случае мы можем сделать, потому что это вопрос не только, что де-факто произошло, а почему так произошло. Почему не было запасов угля. Почему тот, кто управляет ТЭС, допустил ситуацию. Мы точно найдем решение. Люди точно не останутся без тепла и света", - сказал Гончарук.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставки антрацита на ТЭС с территории России.

Ранее УНН сообщал, в украинских ПХГ накоплено рекордные 20 млрд кубометров газа - максимум запасов за последние девять лет.

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