Кабмін вирішить питання з Луганською ТЕС, щоб люди не лишилися без опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд вирішить питання з Луганською ТЕС, яка може припинити свою роботу, щоб люди не лишилися без світла і опалення. Про це сьогодні на брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ні без світла, ні без тепла люди не залишаться. Ми шукаємо варіант, що в даному випадку ми можемо зробити, бо це питання не лише, що де-факто відбулося, а чому так відбулося. Чому не було запасів вугілля. Чому той, хто керує ТЕС, допустив ситуацію. Ми точно знайдемо рішення. Люди точно не залишаться без тепла і світла", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля при виробництві електроенергії. Причиною цього стало блокування постачання антрациту на ТЕС з території Росії.
Раніше УНН повідомляв, в українських ПСГ накопичено рекордні 20 млрд кубометрів газу - максимум запасів за останні дев’ять років.