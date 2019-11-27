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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 24980 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105373 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 85534 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117096 просмотра

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Кабмин выделил почти 238 млн грн на оплату лечения украинцев за рубежом - нардеп

Кабмин выделил почти 238 млн грн на оплату лечения украинцев за рубежом - нардеп

Киев  •  УНН

 • 18161 просмотра

КИЕВ. 27листопада. УНН. Кабинет Министров Украины сегодня на заседании перераспределил почти 238 млн грн на оплату лечения отдельных граждан Украины за рубежом. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин перераспределил почти 238 млн гривен в пределах расходов на медицинское обслуживание, с целью финансирования оплаты лечения отдельным гражданам за рубежом", - написал Гончаренко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить перечень стран с которыми нужно отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

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