Кабмін виділив майже 238 млн грн на оплату лікування українців за кордоном - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 27листопада. УНН. Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні перерозподілив майже 238 млн грн на оплату лікування окремих громадян України за кордоном. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Кабмін перерозподілив майже 238 мільйонів гривень в межах видатків на медичне обслуговування, з метою фінансування оплати лікування окремим громадянам за кордоном", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував скласти перелік країн з якими потрібно скасувати візовий режим задля розвитку медичного туризму в Україні.