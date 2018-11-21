Кабмин выделит 10 млн гривен на стадион Таврии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял распоряжение о выделении 10 миллионов гривен на строительство стадиона в Бериславе, сообщается на официальной странице Таврии Симферополь в Facebook, передает УНН.
Эта сумма составляет 25% от необходимой, остальные средства выделяет УЕФА по программе “Хет-трик”.
Напомним, что еще в апреле президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о планах строительства стадиона для Таврии.
“Берислав должен стать вторым домом для Таврии, поэтому построим новый, современный стадион в Бериславе”, — сказал он.
Симферопольский клуб проводит домашние игры в Бериславе с лета 2017 года. Именно тогда команда начала участвовать во Второй лиге.
До переезда Таврия играла домашние матчи в Новой Каховке на стадионе Энергия.