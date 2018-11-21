Кабмін виділить 10 млн гривень на стадіон Таврії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив розпорядження про виділення 10 мільйонів гривень на будівництво стадіону у Бериславі, повідомляється на офіційній сторінці Таврії Сімферополь в Facebook, передає УНН.
Ця сума становить 25% від необхідної, решту коштів виділяє УЄФА за програмою "Хет-трик".
Нагадаємо, що ще в квітні президент ФФУ Андрій Павелко розповів про плани будівництва стадіону для Таврії.
"Берислав повинен стати другою домівкою для Таврії, тому побудуємо новий, сучасний стадіон в Бериславі", - сказав він.
Сімферопольський клуб проводить домашні ігри в Бериславі з літа 2017 року. Саме тоді команда почала брати участь у Другій лізі.
До переїзду Таврія грала домашні матчі в Новій Каховці на стадіоні Енергія.