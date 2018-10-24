Кабмин сегодня планирует внести изменения в порядок подготовки офицеров запаса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует внести изменения в порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, передает УНН.
Согласно повестке дня, сегодня правительство также планирует утвердить план мероприятий по исполнению Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования системы государственного финансового контроля до 2020 года и Порядок выплаты и определения размера денежной компенсации полицейским за аренду ими жилья.
Будет рассматриваться сегодня вопрос об отчуждении основных фондов ПАО “Укргаздобыча” и осуществление мероприятий для официального контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины (в частности с целью транзита).
Члены правительства должны утвердить новый состав Межведомственной комиссии по международной торговле, Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для внедрения системы электронного документооборота в Национальном агентстве по вопросам государственной службы и Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития электронного управления в сфере связи и информатизации.
Планируется внесение изменений в Порядок обеспечения защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в рамках Всемирной торговой организации.
Кроме того, на заседании правительства будет рассматриваться вопрос о завершении реформирования структуры аппарата некоторых министерств.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб.м.