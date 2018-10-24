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Кабмін сьогодні планує внести зміни до порядку підготовки офіцерів запасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує внести зміни до порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду, передає УНН.

Згідно з порядком денним, сьогодні уряд також планує затвердити план заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року та Порядок виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за найм ними житла.

Розглядатиметься сьогодні питання стосовно відчуження основних фондів ПАТ “Укргазвидобування” та здійснення заходів щодо офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (зокрема з метою транзиту).

Члени уряду мають затвердити новий склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для впровадження системи електронного документообігу в Національному агентстві з питань державної служби та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері звʼязку та інформатизації.

Планується внесення змін до Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі.

Крім того, на засіданні уряду розглядатиметься питання про завершення реформування структури апарату деяких міністерств.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. куб.м.

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