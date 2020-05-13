Кабмин разрешил такси ездить по полосе общественного транспорта

"13 мая на своем заседании правительство одобрило проект постановления, разработанный Министерством инфраструктуры, который позволяет водителям такси двигаться отдельной полосой для маршрутных транспортных средств. Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии)", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, сегодня такси могут ездить по полосе общественного транспорта во многих странах Европы и мира.

"Это позволяет пассажирам быстро добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, чем повышается качество этих услуг и комфорт перевозок. Сегодняшним решением правительство поддержало внесения соответствующих изменений в Правила дорожного движения, благодаря чему расширяется круг прав водителей легальных такси. Теперь они также смогут пользоваться этими преимуществами", - отметил Владислав Криклий.

Указано, что по состоянию на март в Украине насчитывается 11 тыс. 86 действующих лицензий на осуществление услуг такси. Владислав Криклий подчеркнул, что изменения, принятые правительством сегодня, также будут стимулировать нелегальных перевозчиков такси выполнять требования лицензионного законодательства, чтобы улучшать условия перевозок для граждан.

Напомним, во время карантина украинцы на 30% меньше пользуются услугами такси.