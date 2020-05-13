Кабмін дозволив таксі їздити по смузі громадського транспорту

“13 травня на своєму засіданні уряд схвалив проект постанови, розроблений Міністерством інфраструктури, який дозволяє водіям таксі рухатись окремою смугою для маршрутних транспортних засобів. Норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них офіційного статусу (ліцензії)”, - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, сьогодні таксі можуть їздити по смузі громадського транспорту у багатьох країнах Європи та світу.

“Це дозволяє пасажирам швидко дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, чим підвищується якість цих послуг та комфорт перевезень. Сьогоднішнім рішенням уряд підтримав внесення відповідних змін у Правила дорожнього руху, завдяки чому розширюється коло прав водіїв легальних таксі. Тепер вони також зможуть користуватися цими перевагами”, - зазначив Владислав Криклій.

Вказано, що станом на березень в Україні налічується 11 тис. 86 чинних ліцензій на здійснення послуг таксі. Владислав Криклій наголосив, що зміни, прийняті урядом сьогодні, також стимулюватимуть нелегальних перевізників таксі виконувати вимоги ліцензійного законодавства, щоб покращувати умови перевезень для громадян.

Нагадаємо, під час карантину українці на 30% менше користуються послугами таксі.