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Українці під час карантину на 30% менше користуються послугами таксі

Українці під час карантину на 30% менше користуються послугами таксі

Київ • УНН

 • 15772 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Під час карантину кількість поїздок на таксі впала на 30%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Опендатабот.

"Кількість поїздок на таксі впала на 30% у березні, порівняно з лютим", - йдеться у повідомленні.

Зокрема вказано, що прибутки однієї з великих служб таксі, що працює у Києві та в Одесі, впала майже у три рази.

"Ціни ми не змінюємо. Але зрозуміло, що націнки через велике навантаження немає, навіть навпаки — через велику кількість вільних машин автоматично включається знижка в 10%", - сказав засновник служби таксі Петро Обухов.

Нагадаємо, МОЗ домовилась із службою таксі про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.

Українські Національні Новини

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