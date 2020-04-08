Українці під час карантину на 30% менше користуються послугами таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Під час карантину кількість поїздок на таксі впала на 30%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Опендатабот.
"Кількість поїздок на таксі впала на 30% у березні, порівняно з лютим", - йдеться у повідомленні.
Зокрема вказано, що прибутки однієї з великих служб таксі, що працює у Києві та в Одесі, впала майже у три рази.
"Ціни ми не змінюємо. Але зрозуміло, що націнки через велике навантаження немає, навіть навпаки — через велику кількість вільних машин автоматично включається знижка в 10%", - сказав засновник служби таксі Петро Обухов.
Нагадаємо, МОЗ домовилась із службою таксі про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.