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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49318 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58022 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Украинцы во время карантина на 30% меньше пользуются услугами такси

Украинцы во время карантина на 30% меньше пользуются услугами такси

Киев  •  УНН

 • 15758 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во время карантина количество поездок на такси упала на 30%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.

"Количество поездок на такси упала на 30% в марте по сравнению с февралем", - говорится в сообщении.

В частности указано, что доходы одной из крупных служб такси, которая работает в Киеве и Одессе, упала почти в три раза.

"Цены мы не меняем. Но понятно, что наценки за большую нагрузку нет, даже наоборот - из-за обилия свободных машин автоматически включается скидка в 10%", - сказал основатель службы такси Петр Обухов.

Напомним, Минздрав договорился со службой такси о бесплатной перевозке врачей на время карантина.

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