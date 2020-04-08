Украинцы во время карантина на 30% меньше пользуются услугами такси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Во время карантина количество поездок на такси упала на 30%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
"Количество поездок на такси упала на 30% в марте по сравнению с февралем", - говорится в сообщении.
В частности указано, что доходы одной из крупных служб такси, которая работает в Киеве и Одессе, упала почти в три раза.
"Цены мы не меняем. Но понятно, что наценки за большую нагрузку нет, даже наоборот - из-за обилия свободных машин автоматически включается скидка в 10%", - сказал основатель службы такси Петр Обухов.
Напомним, Минздрав договорился со службой такси о бесплатной перевозке врачей на время карантина.